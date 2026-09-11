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Formula 1, si corre a Madrid: dalle libere alla gara, orari e programma del Gp di Spagna

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(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il Gp di Madrid. Da oggi, venerdì 11 settembre, a domenica 13 settembre, tocca al quattordicesimo appuntamento della stagione F1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Dalle prove libere alla gara, ecco tutti gli appuntamenti del weekend e dove vederli in tv e streaming.  Ecco il programma del Gran Premio di Spagna, con relativi orari: 
Venerdì 11 settembre
 13:30 – Prove Libere 1 F1 17 – Prove Libere 2 F1 
Sabato 12 settembre
 12:30 – Prove Libere 3 F1  16 – Qualifiche F1 
Domenica 13 settembre
 15:00 Gara F1 Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Spagna 2026 verranno trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche e la gara saranno visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente sabato 12 settembre alle 18:30 e domenica 13 settembre alle 18.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

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