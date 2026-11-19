(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Dopo la vittoria di Lando Norris in Brasile, il Circus fa tappa a Las Vegas per il ventunesimo e terz’ultimo appuntamento della stagione: si arriva nel Nevada con entrambi i titoli mondiali già assegnati. Kimi Antonelli ha infatti conquistato quello piloti in Messico, mentre la Mercedes è tornata ufficialmente sul trono iridato nell’ultima tappa a Interlagos. Il nono trionfo in totale per la casa tedesca, il primo dopo cinque anni. Ferrari a caccia di riscatto dopo l’ottavo e nono posto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton a San Paolo. Stanotte si comincia con le prove libere.

Ecco il programma del Gp di Las Vegas da venerdì 20 novembre, a domenica 22 novembre:

Venerdì 20 novembre

Ore 1:30 – Prove Libere 1

Ore 5 – Prove Libere 2

Sabato 21 novembre

Ore 1:30: Prove Libere 3

Ore 5: Qualifiche

Domenica 22 novembre

Ore 5: Gara.

Tutti gli appuntamenti del Gp di Las Vegas sono trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207)e in streaming su Sky Go e Now.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026