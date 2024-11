Formula 1, scenari Mondiale Costruttori: cosa serve alla Ferrari

(Adnkronos) – La doppietta McLaren nella gara sprint del Gp del Qatar, oggi 30 novembre, avvicina la McLaren al Mondiale Costruttori in Formula 1. A Losail, Oscar Piastri ha vinto davanti a Lando Norris, spingendo la McLaren ancora più su in classifica, mentre il 4° e il 5° posto di Carlos Sainz e Charles Leclerc complica la rincorsa per la Ferrari. E ora, qual è la situazione a due gran premi dalla fine? Quello della gara sprint di oggi è stato un successo fondamentale per la McLaren, ora a +30 sulla Ferrari (grazie ai 6 punti guadagnati sui rivali nella sprint race). Significa che con questi distacchi (McLaren a quota 623, Ferrari a 593), le monoposto di Woking potrebbero mettere al sicuro il titolo già nella gara di domenica 1 dicembre a Losail. Come? Con una doppietta, visto che i punti della classifica costruttori vengono assegnati sommando i punti ottenuti dai due piloti della scuderia. A conti fatti, se domani la McLaren guadagnerà 14 o più punti sulla scuderia di Maranello (la vittoria vale 25 punti, il 2° posto 18 e il terzo 15), vincerà il titolo. La Rossa, per sperare nella rimonta, dovrà invece far bene già dalle qualifiche e piazzarsi davanti ai rivali, per poi replicare domenica. In caso di parità per l’assegnazione del titolo si guarderebbe ai secondi posti, dove il bilancio sorride ai britannici. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Novembre 2024