Formula 1, prove libere e qualifiche a Las Vegas: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte da Las Vegas, dove sabato 22 novembre andranno in scena l'ultima sessione di prove libere e le qualifiche – in diretta tv e streaming. Nell'ultimo appuntamento del Mondiale in Brasile a trionfare è stata la McLaren di Lando Norris, seguita dalla Mercedes di Kimi Antonelli e dalla Red Bull di Max Verstappen, terzo a chiudere il podio. Quinto Oscar Piastri, che si gioca il titolo Piloti con il compagno di scuderia papaya, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono state costrette a un clamoroso doppio ritiro. L'ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 sono in programma sabato 22 novembre. Le prove libere andranno in scena all'1.30 ora italiana, mentre per le qualifiche bisognerà aspettare le 5. Le prove libere del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, mentre le qualifiche saranno disponibili anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti saranno visibili in streaming sull'app SkyGo e su NOW, oltre che (per quanto riguarda le qualifiche) anche sul sito web di TV8.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Novembre 2025