Formula 1, piloti in pista con macchine di… Lego. E pezzi di McLaren volano via – Video

Piloti in pista con i… Lego. A Miami, a poche ore dall'inizio del Gran Premio di Formula 1, in programma oggi, domenica 4 maggio, è andata in scena una corsa speciale, con i protagonisti del circus che si sono sfidati su automobili costruite con i Lego. È successo nella tradizionale parata che precede la gara, che in questo caso si è svolta a bordo di monoposto piuttosto particolari. Leclerc e Hamilton sono saliti sulle proprie Ferrari di Lego, 'macchine' che viaggiano a circa 20 km orari e che sono state costruite in circa quattro settimane utilizzando circa 440mila pezzi. "E' stato il giro più divertente mai fatto prima di una gara", ha detto l'inglese, sette volte campione del mondo, appena sceso dalla vettura. Tra i sorrisi dei piloti, in pista c'è stato spazio anche per un piccolo incidente. La McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, abituati ormai a comandare ogni corsa, ha tentato di difendere la posizione dal sorpasso in curva dell'Alpine guidata da Pierre Gasly e Jack Doohan. Così facendo però c'è stato un piccolo contatto tra le due auto, con diversi pezzi di Lego che sono volati via sulla pista.



Pubblicato il 4 Maggio 2025