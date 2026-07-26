Formula 1, ordine d’arrivo Gp Ungheria e nuova classifica del Mondiale

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Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di F1, e accorcia rispetto a Kimi Antonelli nella classifica del Mondiale piloti 2026. Oggi, domenica 26 luglio, il pilota della McLaren è tornato a trionfare precedendo la Red Bull di Max Verstappen, e la Mercedes del leader Mondiale, l'italiano Antonelli. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc e quinta la rossa di Lewis Hamilton. Costretto al ritiro per un problema al cambio per la McLaren di Oscar Piastri. Antonelli terzo all'Hungaroring allunga a +50 su Hamilton e +69 su Russell prima della pausa estiva. Ecco l'ordine d'arrivo e la classifica Piloti del Mondiale di Formula 1. L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Ungheria: 1. Lando Norris (McLaren) 2. Max Verstappen (Red Bull) 3. Kimi Antonelli (Mercedes) 4. Charles Leclerc (Ferrari) 5. Lewis Hamilton (Ferrari), penalizzato di cinque secondi 6. Isack Hadjar (Red Bull) 7. George Russell (Mercedes) 8. Liam Lawson (Racing Bulls) 9. Nico Hulkenberg (Audi) 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 11. Gabriel Bortoleto (Audi) 12. Pierre Gasly (Alpine) 13. Lance Stroll (Aston Martin) 14. Fernando Alonso (Aston Martin) 15. Franco Colapinto (Alpine) 16. Esteban Ocon (Haas) 17. Alexander Albon (Williams) 18. Carlos Sainz (Williams) 19. Oliver Bearman (Haas) Rit. Oscar Piastri (McLaren) Rit. Sergio Perez (Cadillac) Rit. Valtteri Bottas (Cadillac). 1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 punti. 2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 punti. 3. George Russell (Mercedes) – 160 punti. 4. Charles Leclerc (Ferrari) – 138 punti. 5. Lando Norris (McLaren) – 128 punti. 6. Max Verstappen (Red Bull) – 109 punti. 7. Oscar Piastri (McLaren) – 92. 8. Isack Hadjar (Red Bull) – 89. 9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 43. 10. Pierre Gasly (Alpine) – 42.



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Pubblicato il 26 Luglio 2026