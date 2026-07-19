Formula 1, ordine d’arrivo Gp Belgio e nuova classifica del Mondiale

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Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, allungando in testa al Mondiale. Oggi, domenica 19 luglio, il pilota della Mercedes è tornato a trionfare sul circuito di Spa, precedendo 'in volata' la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen, che ritorna così sul podio. Quarto Hamilton, che torna secondo nel Mondiale superando Russell, costretto al ritiro per un contatto proprio con Lewis in partenza. Ecco l'ordine d'arrivo e la classifica Piloti del Mondiale di Formula 1. L'ordine d'arrivo del Gran Premio del Belgio: 1 Kimi Antonelli (Mercedes) 2 Charles Leclerc (Ferrari) +1.952 3 Max Verstappen (Red Bull) +11.586 4 Lewis Hamilton (Ferrari) +17.245 5 Oscar Piastri (McLaren) +18.988 6 Isack Hadjar (Red Bull) +23.555 7 Lando Norris (McLaren) +24.208 8 Gabriel Bortoleto (Audi) +48.400 9 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +50.225 10 Franco Colapinto (Alpine) +75.617 11 Pierre Gasly (Alpine) +76.248 12 Liam Lawson (Racing Bulls) +76.965 13 Nico Hülkenberg (Audi) +77.783 14 Oliver Bearman (Haas) +93.516 15 Alexander Albon (Williams) +102.774 16 Carlos Sainz (Williams) +103.788 17 Esteban Ocon (Haas) +109.493 18 Valtteri Bottas (Cadillac) 1 giro 19 Fernando Alonso (Aston Martin) 2 giri La classifiica Piloti di Formula 1 aggiornata dopo il Gp del Belgio: 1 Kimi Antonelli (Mercedes) 204 2 Lewis Hamilton (Ferrari) 159 3 George Russell (Mercedes) 154 4 Charles Leclerc (Ferrari) 126 5 Lando Norris (McLaren) 103 6 Oscar Piastri (McLaren) 92 7 Max Verstappen (Red Bull) 91 8 Isack Hadjar (Red Bull) 60 9 Pierre Gasly (Alpine) 42 10 Liam Lawson (Racing Bulls) 39 11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 22 12 Franco Colapinto (Alpine) 19 13 Oliver Bearman (Haas) 18 14 Gabriel Bortoleto (Audi) 10 15 Carlos Sainz Jr. (Williams) 6 16 Alexander Albon (Williams) 5 17 Esteban Ocon (Haas) 3 18 Sergio Perez (Cadillac) 1

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Pubblicato il 19 Luglio 2026