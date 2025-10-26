Attualità

Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico – in diretta tv e streaming – sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Si ripartirà dalla pole position di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1'15''586 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.  Prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 fissato per il 9 novembre, quando andrà in scena il Gran Premio del Brasile.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Serie A, oggi Lazio-Juventus – Diretta

13 minuti fa

Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla grande: vince l’oro nell’eliminazione

31 minuti fa

Evelina Sgarbi: “Mio padre non è accudito bene dalla compagna”

33 minuti fa

Mattarella: “Pace va cercata, coltivata e osata”

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio