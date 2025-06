Formula 1, oggi qualifiche Gran Premio Austria: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Giornata cruciale per la Formula 1 in Austria. Oggi, sabato 28 giugno, tocca alla terza sessione di prove libere e alle qualifiche del Gp di Spielberg, undicesimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito del Red Bull Ring si riparte dal dominio della Mercedes di George Russell in Canada. Ecco il programma del sabato, gli orari e dove vedere in tv e streaming le varie sessioni. Ecco il programma di oggi, sabato 28 giugno, del Gp d'Austria: 12.30 Prove Libere 3

16 Qualifiche

Tutti gli appuntamenti del Gp d'Austria, tra cui la terza sessione di prove libere e le qualifiche, saranno trasmessi in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La gara, in programma domenica 29 giugno, sarà visibile anche in chiaro su TV8, ma in differita alle ore 18.30. Il weekend di Formula 1 si potrà seguire in streaming anche sull'app Sky Go e su Now.



Pubblicato il 28 Giugno 2025