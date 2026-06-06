Attualità

Formula 1, oggi qualifiche Gp Montecarlo: orario e dove vederle

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo. Il Circus fa tappa nel Principato di Monaco per il sesto appuntamento della stagione e oggi, sabato 6 giugno, tocca alla seconda sessione di prove libere e alle qualifiche per definire la griglia di partenza. Si riparte dal successo in Canada di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 131 punti (+ 43 sul primo inseguitore Russell). Ecco orari, programma e dove vedere tutti gli appuntamenti di oggi.  Ecco il programma di oggi, sabato 6 giugno, del Gp di Montecarlo:  Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3 Ore 16: F1 – Qualifiche Il Gran Premio di Montecarlo (con tutti i vari appuntamenti) verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Alcuni appuntamenti, come le qualifiche di oggi e la gara di domani (in differita alle 18:30) saranno visibili pure in chiaro su Tv8. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

LaSintesi.online lancia il nuovo Videogiornale, 24 edizioni condotte dall’avatar di Casalino

19 minuti fa

MotoGp Ungheria, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in chiaro

31 minuti fa

Iran, Teheran risponde ai raid Usa: missili contro Kuwait e Bahrain

44 minuti fa

Roland Garros, Cobolli-Zverev in finale: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio