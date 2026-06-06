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Formula 1, oggi qualifiche Gp Montecarlo – Diretta

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(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo. Il Circus fa tappa nel Principato di Monaco per il sesto appuntamento della stagione e oggi, sabato 6 giugno, tocca alle qualifiche per definire la griglia di partenza. Si riparte dal successo in Canada di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 131 punti (+ 43 sul primo inseguitore Russell). Si comincia alle 16.  
Dove vedere le qualifiche del Gp di Montecarlo? Il Gp (con tutti i vari appuntamenti) verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Alcuni appuntamenti, come le qualifiche di oggi e la gara di domani (in differita alle 18:30) saranno visibili pure in chiaro su Tv8.
  Alcuni appuntamenti, come le qualifiche di oggi e la gara di domani (in differita alle 18:30) saranno visibili pure in chiaro su Tv8. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Giugno 2026

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