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Formula 1, oggi qualifiche Gp Messico: orario e dove vederle (anche in chiaro)

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(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con le qualifiche del Gp del Messico. Oggi, sabato 31 ottobre, il Circus fa tappa a Mexico City dopo il il trionfo di Antonelli ad Austin. Il pilota della Mercedes è a un passo dal conquistare il Mondiale di Formula 1 a soli 20 anni, con quattro gare d’anticipo: al momento, è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e +124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton. 

Per festeggiare in questo weekend basterà un nono posto, ma potrebbe diventare campione anche senza raccogliere punti, se Russell e Hamilton non dovessero vincere. 

Ecco il programma di oggi del Gp del Messico:  

Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3 

Ore 22: F1 – Qualifiche 

Le terze libere e le qualifiche del Gp di Città del Messico saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su Tv8 ma in differita, alle 23:30. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Ottobre 2026

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