Formula 1, oggi prove libere Gp Ungheria: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 24 luglio, il Mondiale riparte con le prove libere del Gran Premio d'Ungheria – in diretta tv e streaming – con la gara che è in programma domenica 26. Si ricomincia dopo il successo di Kimi Antonelli nel Gp del Belgio a Spa, dove ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. A caccia di riscatto, dopo il quarto posto in Belgio, Lewis Hamilton che non vuole lasciar scappare Antonelli nella corsa al titolo mondiale, con l'italiano avanti di 50 punti. Le prove libere del Gran Premio d'Ungheria sono in programma oggi, venerdì 24 luglio. La prima sessione si terrà alle ore 13.30, mentre per la seconda bisognerà aspettare le 17. Le prove libere del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre anche in streaming sull'app SkyGo e su Now.

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Pubblicato il 24 Luglio 2026