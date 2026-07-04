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Formula 1, oggi le qualifiche del Gp di Silverstone – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1 con il Gp di Silverstone, nona tappa del Mondiale. Oggi, sabato 4 luglio, si corrono alle 17 le qualifiche del Gran Premio della Gran Bretagna. Si ricomincia dal dominio di Kimi Antonelli nella gara sprint di stamattina. 
Dove vedere le qualifiche? Le prove ufficiali saranno visibili sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8.  Grazie al successo nella sprint di stamattina, Antonelli ha allungato a 179 punti in testa alla classifica. Russell, primo inseguitore, è a quota a 136.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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