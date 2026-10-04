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Formula 1, oggi il Gp del Bahrain – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, si corre il Gp del Bahrain in Malesia – in diretta tv e streaming – sedicesimo appuntamento della stagione. Si riparte con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, seguito dalla Ferrari di Lewis Hamilton e dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale.  Il prossimo appuntamento di Formula 1 è in programma domenica prossima, 11 ottobre, a Singapore.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Ottobre 2026

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