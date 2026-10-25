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Formula 1, oggi Gp Usa, Antonelli parte dalla pole per il match point mondiale – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 25 ottobre, si corre il Gran Premio degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming anche in chiaro – sul circuito di Austin. Il Circus torna protagonista in Texas a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l’olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes.  

In testa al Mondiale piloti c’è proprio Antonelli con 340 punti, +102 sul compagno di squadra George Russell, con l’emiliano che si gioca un primo match point per aggiudicarsi il titolo mondiale con 5 gare d’anticipo. 

Questa la griglia di partenza del GP degli Stati Uniti di F1 2026 ad Austin: 

Prima fila: 

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 

Max Verstappen (Red Bull) 

Seconda fila: 

Isack Hadjar (Red Bull) 

Charles Leclerc (Ferrari) 

Terza fila: 

Lewis Hamilton (Ferrari) 

George Russell (Mercedes) 

Quarta fila: 

Oscar Piastri (McLaren) 

Lando Norris (McLaren) 

Quinta fila: 

Liam Lawson (Racing Bulls) 

Pierre Gasly (Alpine) 

Sesta fila: 

Nico Hulkenberg (Audi) 

Fernando Alonso (Aston Martin 

Settima fila: 

Oliver Bearman (Haas) 

Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

Ottava fila: 

Esteban Ocon (Haas) 

Lance Stroll (Aston Martin) 

Nona fila: 

Carlos Sainz (Williams) 

Alexander Albon (Williams) 

Decima fila: 

Sergio Perez (Cadillac) 

Valtteri Bottas (Cadillac) 

Undicesima fila: 

Gabriel Bortoleto (Audi) 

Franco Colapinto (Alpine) 

 

 

 

Il Gran Premio degli Stati Uniti è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

La gara sarà visibile in tv in chiaro, in differita dalle 22.30, su Tv8 e in streaming su Tv8.it. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Ottobre 2026

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