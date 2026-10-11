Formula 1, oggi Gp Singapore – Diretta
(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 11 ottobre, si corre il Gp di Singapore. Sul circuito di Marina Bay la Red Bull di Max Verstappen scatterà dalla pole position seguito dalle due Ferrari con Charles Leclerc a precedere Lewis Hamilton. Il leader del mondiale Kimi Antonelli con la Mercedes chiuderà la seconda fila con il quarto tempo. Terza fila tutte McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri. Il compagno di squadra di Antonelli George Russell, secondo nella classifica iridata, scatterà in fondo allo schieramento per il cambiamento della power unit. Ieri nella gara sprint vittoria di Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton.
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Pubblicato il 11 Ottobre 2026