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Formula 1, oggi Gp Silverstone – Diretta

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(Adnkronos) – La Formula 1 torna protagonista con il Gp di Silverstone. Oggi, domenica 5 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio di Gran Bretagna dopo la gara sprint vinta dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano, leader della classifica piloti, partirà dalla pole position davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, secondo nella gara corta del Gp 'di casa'. 
Dove vedere il Gp di Silverstone? La gara, che inizierà alle 16, si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La Formula 1 tornerà in pista dal 17 al 19 luglio per il Gp del Belgio. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Luglio 2026

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