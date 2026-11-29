(Adnkronos) – Il circus della Formula 1 torna in pista in Qatar, con il penultimo appuntamento del Mondiale. Oggi, domenica 29 novembre, si parte alle 17 con l’inglese della Mercedes George Russell in pole davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Lando Norris davanti a Oscar Piastri e terza fila per la Red Bull con il francese Isack Hadjar a fare meglio dell’olandese e 4 volte iridato Max Verstappen. Settimo tempo e quarta fila per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc che precede la Racing Bull di Arvid Lindblad (1’23″032) e l’altra Rossa dell’inglese e 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton (1’23″108) che termina al nono posto davanti al noezelandese della Racing Bulls Liam Lawson.

Ecco la griglia di partenza del Gp del Qatar di oggi, domenica 29 novembre:

1 George Russell Mercedes

2 Kimi Antonelli Mercedes

3 Lando Norris McLaren

4 Oscar Piastri McLaren

5 Isack Hadjar Red Bull Racing

6 Max Verstappen Red Bull Racing

7 Charles Leclerc Ferrari

8 Arvid Lindblad Racing Bulls

9 Lewis Hamilton Ferrari

10 Liam Lawson Racing Bulls

11 Oliver Bearman Haas

12 Pierre Gasly Alpine

13 Gabriel Bortoleto Audi

14 Franco Colapinto Alpine

15 Rafael Camara Haas

16 Nico Hülkenberg Audi

17 Carlos Sainz Williams

18 Alexander Albon Williams

19 Fernando Alonso Aston Martin

20 Lance Stroll Aston Martin

21 Valtteri Bottas Cadillac

22 Sergio Perez Cadillac.

Il Gp del Qatar inizierà oggi alle 17 e verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati e in differita alle 21:30 in chiaro su Tv8. Il Gran Premio d’Italia sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

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Pubblicato il 29 Novembre 2026