Attualità

Formula 1, oggi Gp del Belgio – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 19 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio – in diretta tv e streaming – con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra Rossa di Lewis Hamilton.  Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 in Ungheria il prossimo weekend, con il Gp in programma il 26 luglio.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Famiglia nel bosco, Pillon: “Presto costruzione della nuova casetta, tribunale accolga istanze familiari”

11 minuti fa

Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne in un terreno agricolo

23 minuti fa

‘Linea Verde Illumina Sport e Salute’, terza stagione su Rai 1 chiude con media share del 16%

27 minuti fa

Volley Nations League, l’Italia supera Cuba 3-1 e si qualifica per le Finals

32 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio