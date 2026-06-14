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Formula 1, oggi Gp Barcellona: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 14 giugno, il Mondiale torna protagonista con il Gran Premio di Barcellona – in diretta tv e streaming – che vedrà George Russell scattare in pole position. Si riparte dal trionfo della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, a Montecarlo, con la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda a Monaco, prima inseguitrice, mentre Charles Leclerc punta al riscatto dopo l'incidente nell'ultimo Gp.  La griglia di partenza del Gran Premio di Barcellona: 
Prima fila
 1. George Russell – Mercedes – 1'14''679 2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1'14''743 
Seconda fila
 3. Kimi Antonelli – Mercedes – 1'14''998 4. Lando Norris – McLaren – 1'15''001 
Terza fila
 5. Max Verstappen – Red Bull – 1'15''021 6. Isack Hadjar – Red Bull – 1'15''077 
Quarta fila
 7. Oscar Piastri – McLaren – 1'15''090 8. Liam Lawson – Racing Bulls – 1'16''542 
Quinta fila
 9. Nico Hulkenberg – Audi – 1'16''657 10. Charles Leclerc – Ferrari – DNF (incidente) 
Sesta fila
 11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 12. Gabriel Bortoleto (Audi) 
Settima fila
 13. Franco Colapinto (Alpine) 14. Pierre Gasly (Alpine) 
Ottava fila
 15. Oliver Bearman (Haas) 16. Carlos Sainz (Williams) 
Nona fila
 17. Esteban Ocon (Haas) 18. Alexander Albon (Williams) 
Decima fila
 19. Sergio Perez (Cadillac) 20. Valtteri Bottas (Cadillac) 
Undicesima fila
 21. Lance Stroll (Aston Martin) 22. Fernando Alonso (Aston Martin).  Il Gp di Barcellona di Formula 1 sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre TV8 trasmetterà la gara in chiaro, ma in differita alle ore 18. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Giugno 2026

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