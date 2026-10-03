Formula 1, oggi Gp Bahrain: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, si corre il Gp del Bahrain in Malesia – in diretta tv e streaming – sedicesimo appuntamento della stagione. Si riparte con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, seguito dalla Ferrari di Lewis Hamilton e dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Il Gran Premio del Bahrain è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 9. Ecco la griglia di partenza: 1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:35.130 2 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.298 3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.428 4 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.501 5 Charles Leclerc (Ferrari) +0.536 6 Lando Norris (McLaren) +0.627 7 Oscar Piastri (McLaren) +0.632 8 George Russell (Mercedes) +0.741 9 Pierre Gasly (Alpine) +2.080 10 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.543 11 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.327 12 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.524 13 Carlos Sainz (Williams) +1.831 14 Lance Stroll (Aston Martin) +1.870 15 Franco Colapinto (Alpine) 16 Arvid Lindblad (Racing Bulls) Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta televisivo e in esclusiva sui canali SkySport. La gara si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Pubblicato il 4 Ottobre 2026