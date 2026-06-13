Formula 1, Leclerc duro dopo incidente: “Provo tanta vergogna…”

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Charles Leclerc si vergogna dopo le qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Oggi, sabato 13 giugno, il pilota della Ferrari ha concluso anzitempo il suo Q3, andando a muro e firmando così il decimo tempo. Un errore che segue quello di Montecarlo, dove Leclerc ha fatto segnare un altro incidente in gara per un problema ai freni. "Provo tantissima vergogna", ha detto Leclerc ai microfoni di SkySport, "provo molta vergogna perché gli ultimi sono stati weekend davvero difficili. Conosco le ragioni, arrivavo con cambiamenti e sentivo tanta fiducia. Non ho parole, ho solo vergogna, onestamente. Il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era". "Ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4, che è stato un po' il punto debole della qualifica nel Q2. Eravamo più forti in tutte le curve, a parte la 4, ho provato qualcosa, però non ci sono scuse", ha spiegato Leclerc, "mi dispiace tantissimo per i tifosi. Per la gara sono comunque ottimista sul fatto che posso tornare. Conquistare la vittoria sarebbe il minimo che potrei fare per scusarmi, ma forse neanche. Se anche andassi 'da Dio', non andrebbe bene. Provo davvero vergogna".

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Pubblicato il 13 Giugno 2026