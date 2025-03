Formula 1, in Cina le qualifiche della gara Sprint: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Per il secondo Gran Premio della stagione, il circus vola in Cina, a Shanghai, dove oggi, venerdì 21 marzo, andranno in scena le qualifiche per la prima Sprint dell'anno. La gara corta è in programma domani, sabato 22 marzo. Per la Ferrari sarà fondamentale disputare una buona sessione di qualifiche e non perdere ulteriore terreno in classifica dopo il flop di Melbourne, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che non sono riusciti ad andare oltre, rispettivamente, un ottavo e un decimo posto. Le qualifiche per la gara Sprint del Gran Premio di Cina sono in programma oggi, venerdì 21 marzo, a Shanghai alle ore 8.30. La sessione sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Le qualifiche saranno visibili anche in streaming sull'app SkyGo e sul sito web di Tv8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Marzo 2025