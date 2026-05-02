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Formula 1 Gp Miami, oggi Sprint Race e qualifiche: orario tv in chiaro

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(Adnkronos) – La Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara Sprint alle 18 italiane di sabato 2 maggio e per le qualifiche che alle 22 decideranno – in diretta tv e streaming – la griglia di partenza in vista del Gp in programma domani, domenica 3 maggio. Nella Sprint, in pole position scatta Lando Norris: il britannico, campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui, in prima fila, la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. 
Prima fila:
 1. Lando Norris – McLaren 2. Kimi Antonelli – Mercedes 
Seconda fila:
 3. Oscar Piastri – McLaren 4. Charles Leclerc – Ferrari 
Terza fila
 5. Max Verstappen – Red Bull 6. George Russell – Mercedes 
Quarta fila
 7. Lewis Hamilton Ferrari 8. Franco Colapinto Alpine 
Quinta fila
 9. Isack Hadjar Red Bull 10. Pierre Gasly Alpine 
Sesta fila
 11. Gabriel Bortoleto – Audi 12. Nico Hulkenberg – Audi  
Settima fila
 13. Oliver Bearman – Haas 14. Alex Albon – Williams 
Ottava fila
 15. Carlos Sainz – Williams 16. Arvid Lindblad – Racing Bulls 
Nona fila
 17. Liam Lawson – Racing Bulls 18. Esteban Ocon – Haas 
Decima fila
 19. Sergio Perez – Cadillac 20. Valtteri Bottas – Cadillac 
Undicesima fila
 21. Fernando Alonso – Aston Martin 22. Lance Stroll – Aston Martin.  
Sabato 2 maggio
 Ore 18 Sprint Ore 22 Qualifiche 
Domenica 3 maggio
 Ore 22 Gran Premio Gp Miami, dove vederlo Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. La Sprint e le qualifiche di oggi saranno visibili anche in chiaro su TV8 e Tv8.it. Il Gran Premio saranno visibili anche in chiaro, in differita su Tv8 alle 23.30. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Maggio 2026

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