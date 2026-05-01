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Formula 1, Gp Miami: dalle libere alla gara, orari e dove vederlo

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(Adnkronos) – La Formula 1 si prepara a ripartire dal Gp di Miami. Dopo un mese di stop – per l'annullamento dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita – il Circus ricomincia dagli Stati Uniti per il quarto appuntamento stagionale: dalle prime libere di oggi, venerdì 1 maggio, alla gara di domenica 3 maggio. Si riparte dal dominio della Mercedes e dell'azzurro Kimi Antonelli, leader del Mondiale dopo i due successi consecutivi in Cina e Giappone. Ecco orari, programma del Gp di Miami e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv e streaming.  Ecco il programma del weekend del Gp di Miami, con gli orari italiani: 
Venerdì 1 maggio
 Ore 18 Prove libere Ore 22.30 Qualifiche sprint 
Sabato 2 maggio
 Ore 18 Sprint Ore 22 Qualifiche 
Domenica 3 maggio
 Ore 22 Gran Premio Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now (la sprint e le qualifiche anche su TV8 e Tv8.it). Le qualifiche sprint e il Gran Premio saranno visibili anche in chiaro, in differita su Tv8 (rispettivamente sabato alle 16.05 e domenica alle 23.30).  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Maggio 2026

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