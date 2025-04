Formula 1, Gp Giappone: ordine d’arrivo e classifiche del Mondiale

(Adnkronos) – La Red Bull di Max Verstappen domina il Gp del Giappone e conquista la sua prima vittoria stagionale. Dietro di lui le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, seguito dalle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Non paga la strategia di Lewis Hamilton, che chiude settimo. Completano la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas). Amaro l'esordio in Red Bull di Yuki Tsunoda, che non va oltre la dodicesima posizione. 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Lando Norris (McLaren) 3. Oscar Piastri (McLaren) 4. Charles Leclerc (Ferrari) 5. George Russell (Mercedes) 6. Kimi Antonelli (Mercedes) 7. Lewis Hamilton (Ferrari) 8. Isack Hadjar (Racing Bulls) 9. Alexander Albon (Williams) 10. Oliver Bearman (Haas) 1. Lando Norris (McLaren) 62 2. Max Verstappen (Red Bull) 61 3. Oscar Piastri (McLaren) 49 4. George Russell (Mercedes) 45 5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 30 6. Charles Leclerc (Ferrari) 20 7. Alexander Albon (Williams) 18 8. Lewis Hamilton (Ferrari) 15 9. Esteban Ocon (Haas) 10 10. Lance Stroll (Aston Martin) 10 1. McLaren 111 2. Mercedes 75 3. Red Bull 61 4. Ferrari 35 5. Williams 19 6. Haas 15 7. Aston Martin 10 8. Racing Bulls 7 9. Stake F1 6 10. Alpine 0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Aprile 2025