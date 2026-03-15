Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti
(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Formula 1 in Cina, oggi domenica 15 marzo, davanti al compagno di squadra della Mercedes George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Il pilota italiano, 19 anni, si porta al secondo posto nella classifica piloti del Mondiale (47 punti) dietro a Russell (51 punti). In testa alla classifica costruttori c'è ovviamente la Mercedes, che sta dominando in questo avvio di stagione. Ecco la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Shanghai: 1. George Russell (Mercedes) – 51 punti
2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 punti
3. Charles Leclerc (Ferrari) – 34 punti
4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 punti
5. Oliver Bearman (Haas) – 17 punti 6. Lando Norris (McLaren) – 15 punti 7. Pierre Gasly (Alpine) – 9 punti 8. Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 punti 9. Max Verstappen (Red Bull) – 8 punti 10. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti 11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 punti 12. Oscar Piastri (McLaren) – 3 punti 13. Gabriel Bortoleto (Haas) – 2 punti 14. Carlos Sainz (Williams) – 2 punti 15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto 16. Esteban Ocon (Haas) – 0 punti 17. Alex Albon (Williams) – 0 punti 18. Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti 19. Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti 20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti 21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti 22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti Ecco la classifica costruttori del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Cina: 1. Mercedes – 98 punti
2. Ferrari – 67 punti
3. McLaren – 18 punti 4. Haas – 17 punti 5. Red Bull – 12 punti 6. Racing Bulls – 12 punti 7. Alpine – 10 punti 8. Audi – 2 punti 9. Williams – 2 punti 10. Cadillac – 0 punti 11. Aston Martin – 0 punti
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Pubblicato il 15 Marzo 2026