Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina: “Lo avevo promesso all’Italia”

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Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Cina oggi, domenica 15 marzo, e scrive una pagina di storia dell'Italia in Formula 1. Il pilota italiano trova il primo successo in carriera, sul circuito di Shanghai e non contiene le emozioni a fine gara: "Lo avevo promesso all'Italia" le prime parole del bolognese dopo il successo. Poi, dopo la premiazione, Antonelli ha spiegato a Sky Sport le sue sensazioni: "Avevo sognato che ci sarebbe stata la possibilità e fortunatamente si è avverato. Sono al settimo cielo, questa vittoria dà gusto. Di cosa sono più orgoglioso? La partenza, perché le precedenti erano state terribili. Lo stacco non è stato male, anche se ho perso la posizione su Hamilton. Poi il passo è stato buono. Alla fine mi sono rilassato troppo e ho fatto un errore, non bisognerà più farlo". Per il 19enne bolognese, il primo trionfo ha una dedica speciale: "Oggi ero tranquillo, sono riuscito a restare calmo. Lo dedico alla mia famiglia, al mio team e a tutti quelli che mi seguono da casa. Era uno dei miei grandi obiettivi, avrò ora un approccio leggermente diverso e più consapevole. Battere gli altri non sarà facile, bisognerà continuare a martellare".

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Pubblicato il 15 Marzo 2026