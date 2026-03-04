FORMULA 1 2026: Brembo accelera l’innovazione verso una nuova era

(Adnkronos) – Il Gruppo Brembo apre la stagione 2026 di Formula 1 in un contesto di profonda trasformazione regolamentare che segna l’inizio di una nuova fase tecnica per il Campionato del Mondo. Il nuovo regolamento introduce monoposto completamente riprogettate: riduzione del peso complessivo, aerodinamica attiva e una componente elettrica significativamente potenziata, capace di incidere in modo determinante sull’accelerazione. In questo scenario, la gestione della decelerazione e dell’energia diventa un elemento centrale per massimizzare le performance sul giro e preservare l’equilibrio complessivo della vettura. “Siamo orgogliosi di essere protagonisti di questa nuova era destinata a ridefinire la Formula 1,” ha dichiarato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo del Gruppo Brembo. “Grazie al know-how e all’innovazione tecnologica di Brembo, AP Racing e Öhlins, le scuderie potranno contare su un portafoglio completo di soluzioni che comprende sistemi frenanti, frizioni e ammortizzatori. Essere scelti dai migliori rappresenta per noi una grande responsabilità e un forte stimolo a continuare a puntare all’eccellenza.”

Nel 2026 il Gruppo conferma la propria presenza al fianco di tutti gli 11 team in griglia, con soluzioni sviluppate per rispondere alle nuove esigenze della categoria. L’intero schieramento sarà equipaggiato con pinze firmate Brembo o AP Racing, mentre cinque team su 11 adotteranno l’impianto frenante completo – pinze, pastiglie e dischi. Oltre alle pinze, la maggior parte delle squadre utilizzerà sistemi Brake by Wire e pompe freno forniti dal Gruppo.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2026