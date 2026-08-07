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Formello Estate 2026, da Ludwig a LDA con Aka7even: chi sono gli artisti in cartellone

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(Adnkronos) –
Ludwig, LDA e Aka7even sono tra gli artisti attesi alla nuova edizione di Formello Estate 2026, la manifestazione estiva che si preannuncia come il principale punto di riferimento culturale, di intrattenimento e di socializzazione in città. Con un ricco calendario di eventi, musica, spettacoli, all'aperto e tante altre iniziative, l’obiettivo è coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età, offrendo una stagione estiva indimenticabile.  Sotto la direzione artistica di Marcello Cirillo, la rassegna mira a creare serate di divertimento e condivisione, trasformando i Giardini Comunali nel palcoscenico di numerosi appuntamenti. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21:30. L’Amministrazione Comunale quest'anno ha deciso di valorizzare i giovani talenti. Questa iniziativa mira a promuovere la creatività giovanile, coinvolgendo la comunità e stimolando l'interesse per le nuove generazioni nel mondo dello spettacolo.  Si parte il 7 agosto con Pink Puffers & Carmen Russo Show e si prosegue l'8 con Doctor Vintage Show, il 9 con Ludwig Live Show, il 10 con 'Voglio tornare negli Anni 90' e l'11 con LDA & Aka7even. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

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