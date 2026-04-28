Formazione, intesa tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ferrero

(Adnkronos) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Presidente di Ferrero spa Massimo Micieli hanno sottoscritto, presso la sede del MIM, il protocollo d’intesa per promuovere attività educative e formative, di carattere ludico-motorio e di orientamento alla pratica sportiva nelle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I grado, al fine di diffondere la cultura dell’attività motoria e sportiva come leva a favore della formazione degli studenti, nonché dell’inclusione, dell’orientamento e del contrasto alla dispersione scolastica. Questo protocollo riflette la rilevanza e l’impegno nella promozione dell’attività fisica come strumento educativo e formativo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha voluto interpretare anche attraverso investimenti strutturali, tra cui quelli destinati al miglioramento delle palestre scolastiche, per sostenere interventi di potenziamento, messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi dedicati allo sport. “Grazie al protocollo d’intesa siglato con Ferrero spa, rafforziamo il nostro impegno nel promuovere lo sport, attraverso il gioco, come strumento centrale per la crescita e il benessere dei giovani. Le attività ludiche rappresentano uno strumento educativo essenziale, capace di sviluppare competenze cognitive, relazionali ed emotive. Attraverso lo sport, i giovani imparano a collaborare, a rispettare le regole, a gestire le emozioni, a confrontarsi con l'impegno. Inoltre, l’attività motoria, soprattutto quella condivisa e all’aria aperta, rappresenta un antidoto naturale al rischio di isolamento e dipendenza digitale, favorendo relazioni autentiche e uno sviluppo equilibrato della persona”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Siamo orgogliosi di aver sottoscritto il rinnovo del protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ringrazio il ministro Valditara per aver voluto confermare l’impegno condiviso di lungo periodo che abbiamo assunto e per voler quindi consolidare un percorso che mette al centro la comune convinzione dell’importanza dell’attività fisica nelle scuole. Crediamo che il movimento, vissuto attraverso il gioco, rappresenti un elemento fondamentale per la crescita dell’individuo e che Joy of moving possa supportare fattivamente scuole e docenti, attraverso la messa a disposizione di strumenti formativi, semplici e facilmente replicabili, ma scientificamente validati, e rendere l’attività ludico-motoria un’esperienza inclusiva, partecipata e davvero gioiosa”, ha affermato Massimo Micieli, presidente di Ferrero spa. Il protocollo suggella il reciproco intento di confermare un ciclo virtuoso iniziato oltre dieci anni fa, nel 2015, e volto a promuovere un approccio all’attività ludico-motoria che metta sempre al centro bambine e bambini, contribuendo quindi al loro sviluppo fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale. La metodologia Joy of moving, validata scientificamente, si fonda sul movimento e sul gioco, privilegiando l’aspetto relazionale e partecipativo. Joy of moving è stato già applicato in migliaia di scuole italiane coinvolgendo, attraverso corsi accreditati, oltre 60.000 classi delle scuole dell’infanzia e primarie, oltre un 1.000.000 di alunni e oltre 20.000 insegnanti. Questi dati fotografano la portata del progetto e il suo radicamento nel sistema educativo. In questo contesto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ferrero spa condividono valori e obiettivi nel sostenere la promozione dell’attività fisica come leva educativa e di benessere, con un ruolo centrale in Italia e, in particolare, direttamente o attraverso progetti promossi da alcune Federazioni sportive nazionali, all’interno delle scuole italiane.

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Pubblicato il 28 Aprile 2026