Forlì, silos crolla su un’auto: tre morti di cui due minori

(Adnkronos) – Un silos di mangimi di un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, è crollato investendo un'autovettura con tre persone a bordo, uccidendole. Due delle tre vittime sono minori. Il silos, che contiene mangimi, è crollato sull'auto su cui viaggiavano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento le cause del crollo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2023