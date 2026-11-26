(Adnkronos) – Negli interventi di forestazione tradizionale i costi di manutenzione sono oggi, in alcuni casi, più che raddoppiati a causa degli effetti del cambiamento climatico. È quanto emerge dalle analisi di Rete Clima – ente tecnico che dal 2011 accompagna le aziende in percorsi di sostenibilità e di decarbonizzazione – che ha constatato come temperature più elevate e periodi siccitosi rendono sempre più necessari interventi aggiuntivi per accompagnare la crescita degli alberi, aumentando il peso delle cure post-impianto sia in termini di attività operative e sia di budget economici.

Nelle forestazioni tradizionali eseguite da Rete Clima dal 2012 a oggi, il fabbisogno di irrigazioni è cresciuto progressivamente, fino a superare i 18-20 interventi a stagione per gli esemplari più grandi. La vitalità di una forestazione oggi dipende sempre più dalla capacità di garantire risorse pluriennali per la sua cura forestale e di adottare soluzioni progettuali sviluppate anche come forma di adattamento alle nuove condizioni climatiche.

Il confronto storico delle attività di Rete Clima restituisce la misura di questa trasformazione: nel 2012, anno dei primi progetti forestali della Rete nel Nord Italia, non erano sostanzialmente necessarie irrigazioni di soccorso. Verso il 2016-2017 si è passati a due o tre interventi stagionali per le piante più piccole, mentre oggi ne occorrono almeno cinque o sei per le piante giovani e oltre quindici-venti per le piante a pronto effetto.

A rendere più impegnativa la cura delle nuove forestazioni contribuisce lo stress termico: secondo le analisi del Cnr-Ibe l’estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, con una temperatura media nazionale di 24,3°C e un valore record di 25,6°C ad agosto. Temperature così elevate accrescono il fabbisogno idrico delle piante e rendono più difficile mantenerle in buone condizioni durante le fasi iniziali di crescita – spiega Rete Clima – Laddove vincoli tecnici, autorizzativi o di altra natura impediscono di installare un impianto di irrigazione, è necessario ricorrere alla bagnatura tramite autobotti, una situazione certamente più gravosa dal punto di vista tecnico ed economico. Nonostante l’intensificazione delle cure e l’aumento degli investimenti, lo stress termico continua a provocare una maggiore mortalità delle piante: il ripianamento delle cosiddette fallanze forestali (morìe) è diventato un elemento critico nella gestione post impianto, anch’esso da mettere a budget.

La crescita del fabbisogno idrico viaggia parallelamente alle difficoltà sempre maggiori nel reperire la risorsa acqua, che in molti casi risulta scarsa o non disponibile nelle vicinanze delle aree forestate: una problematica esasperata ulteriormente nei periodi di prolungata assenza di precipitazioni, quando possono sopraggiungere anche limitazioni e vincoli autorizzativi al prelievo idrico.

“La cura degli alberi post impianto deve essere parte del progetto fin dall’inizio, con risorse e responsabilità definite anche per gli anni successivi alla messa a dimora: sembra una considerazione ovvia, ma purtroppo da più parti vediamo ancora una grande difficoltà nella gestione delle attività post impianto – ha spiegato Paolo Viganò, presidente di Rete Clima – Nella nostra esperienza operativa, il cambiamento climatico ha modificato profondamente le esigenze di cura forestale: oggi dobbiamo programmare con ancora più attenzione la disponibilità d’acqua, valutare le condizioni del suolo e la capacità di sostenere extra interventi nel tempo. Con il nostro recente Protocollo BioForest abbiamo ripensato alla modalità di piantagione lavorando su questi aspetti già nella fase di progettazione e di realizzazione, per favorire la crescita di piante più sane e vigorose e creare ecosistemi capaci di sostenere la biodiversità locale”.

Per affrontare a livello strutturale l’aumento delle esigenze manutentive e lo stress climatico delle foreste, Rete Clima ha appunto sviluppato il proprio Protocollo BioForest: questo Protocollo tecnico è orientato alla promozione della biodiversità, alla riduzione delle necessità manutentive, alla più rapida crescita forestale, all’aumento della resilienza degli ecosistemi rispetto agli stress ambientali e all’adattamento climatico. Il Protocollo definisce una serie di criteri tecnici progettuali e realizzativi al fine di creare condizioni più favorevoli alla crescita della vegetazione, con interventi tecnici sia a livello di suolo che di soprassuolo. La scelta delle specie e le tecniche di piantagione e cura concorrono a creare habitat diversificati anche in contesti urbani frammentati, oltre che nelle aree industriali e dentro i siti aziendali.

Sul piano operativo, nelle BioForest il numero di irrigazioni necessarie si riduce a meno della metà rispetto agli interventi forestali ‘ordinari’. Il minore fabbisogno manutentivo si collega a un investimento iniziale più elevato legato alla preparazione del terreno e alla particolare realizzazione dell’intervento, ma il punto di forza del Protocollo risiede nell’alta qualità biologica dell’ecosistema che viene generato e nella sua elevata autosufficienza dalle cure umane. Un suolo ricco di sostanza organica e capace di trattenere più a lungo l’umidità aiuta a limitare gli shock dovuti all’alternanza tra carenza d’acqua e irrigazioni di soccorso, favorendo una crescita più rapida delle piante e una sostanziale riduzione delle fallanze. Su questa base tecnica è stato recentemente realizzato anche l’intervento di kilometroverde a Bergamo, allo scopo di poter creare un ecosistema lineare lungo la A4 Trieste-Torino che fosse caratterizzato da un’alta resilienza agli stress ambientali e da un’elevata biodiversità.

I dati interni del monitoraggio condotto da Rete Clima nel periodo 2024-2026 su numerose BioForest realizzate in contesti urbani ed extraurbani in Italia, registrano un incremento vegetativo fino al +41% e una riduzione del 21% dell’effetto isola di calore nelle aree più prossime alle micro foreste.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026