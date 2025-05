Ford Kuga ST-Line X: arriva il Black Package per uno stile su misura

(Adnkronos) –

Ford amplia le possibilità di personalizzazione del SUV Kuga introducendo il nuovo ed esclusivo Black Package, pensato per chi desidera un look sportivo e distintivo. Riservato alla versione ST-Line X, questo pacchetto esalta l’estetica dinamica del veicolo con finiture total black e dettagli dal forte impatto visivo. Gli elementi principali includono cerchi in lega da 20 pollici firmati Ford Performance, verniciati in nero, che si abbinano perfettamente alle linee muscolose del Kuga e contrastano con le pinze freno rosse di serie, creando un effetto scenografico. Il pacchetto prevede inoltre inserti neri nel paraurti anteriore inferiore, calotte degli specchietti laterali in nero lucido e un tetto interamente verniciato in nero per completare il look. Il Black Package può essere combinato con tutte le sei tinte carrozzerie disponibili per la Kuga ST-Line X: Frozen White, Agate Black, Solar Silver, Bursting Green, Desert Island Blue e Magnetic. Questo consente ai clienti di creare configurazioni monocromatiche oppure optare per contrasti audaci, dando un tocco personale al proprio SUV. Come ha sottolineato Jon Williams, General Manager di Ford Blue Europa, il nuovo pacchetto consente ai clienti “di interpretare a modo loro il design del SUV, con una combinazione visiva che unisce eleganza e grinta”.

La gamma Kuga offre una scelta di propulsori efficienti, tra cui l'EcoBoost benzina, l'ibrido full hybrid (FHEV) e il plug-in hybrid (PHEV), quest'ultimo in grado di percorrere fino a 69 km in modalità 100% elettrica. Non mancano connettività avanzata e un ricco equipaggiamento di sistemi di assistenza alla guida.



Pubblicato il 19 Maggio 2025