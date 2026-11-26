(Adnkronos) – Raddoppiano al Nord i ristoranti 20/20 e i 5 Cappelli salgono da 12 a 16. È il quadro che emerge da La Guida d’Italia 2027 de L’Espresso, 47esima edizione, presentata questa sera al Pirelli HangarBicocca di Milano. Ai confermati Carlo Cracco (Cracco, Milano), Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi, Orta San Giulio) e Massimo Bottura (Osteria Francescana, Modena) si aggiungono Davide Oldani (D’O, Cornaredo), Chicco e Bobo Cerea (Da Vittorio, Brusaporto) e Jessica Rosval (Al Gatto Verde, Modena). Entrano nei 5 Cappelli Enrico Bartolini al Mudec, Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, Agli Amici di Emanuele Scarello a Udine e La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba. Le insegne a 4 e 5 Cappelli passano da 34 a 49.

La Lombardia resta la regione con più ristoranti in Guida, 55, con 18 nuovi ingressi, mentre il Veneto cresce di più, da 20 a 25. A Torino Carignano di Davide Scabin compie il salto più netto d’Italia, da 2 a 4 Cappelli, e a Milano Trippa sale da 1 a 3. Debuttano a 4 Cappelli Condividere a Torino, Laqua by the Lake a Pettenasco, Terra a Sarentino, Agostino Iacobucci a Castel Maggiore e Il Piastrino a Pennabilli.

A Laura Santosuosso di Sandì, a Milano, va il premio Miglior giovane chef 2027. A Contraste di Matias Perdomo va l’Esperienza innovativa, ad Alex Bartoli di Veranda di Villa d’Este, a Cernobbio, il Premio Sommelier e a Massimo Raugi di Villa Crespi il Premio Sala Son-nim. Il premio Leggenda dell’ospitalità 2027 è andato alla Juventus per l’esperienza enogastronomica all’interno dell’Allianz Stadium di Torino. Il Wellbeing award, consegnato dal Gruppo Pellegrini, main partner de Le Guide de L’Espresso per il terzo anno consecutivo, è andato a Vite, il ristorante della comunità di San Patrignano a Coriano. Nel vino il Nord porta al 110 cum laude quattro dei dodici vini premiati: due Barbaresco Riserva 2021 di Marchesi di Grésy, il Barolo Big Bang 2021 di Poderi Gianni Gagliardo e il Collio Bianco Fosarin 2024 di Ronco dei Tassi. Chiara Ziliani, in Franciacorta, conquista il Premio Cantina, Tommaso Raffaelli di Ronco dei Pini il Premio Enologo.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026