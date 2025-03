Food, arriva nella Capitale Expocook

(Adnkronos) – Mancano pochi giorni a Expocook 2025, la kermesse che, dopo le precedenti otto edizioni tenutesi a Palermo (l’ultima delle quali ha registrato 60.000 presenze), per la sua nona edizione sbarca a Roma, da domenica 23 a mercoledì 26 marzo, con un obiettivo: “Esaltare la grande varietà di eccellenze gastronomiche italiane attraverso la partecipazione di illustri esponenti dell’alta ristorazione e delle aziende agroalimentari e tecnologiche leader del settore creando momenti di incontro, business e formazione con buyer, professionisti nazionali e internazionali”, afferma l’organizzatore Fabio Sciortino. Patrocinato tra gli altri dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentare e Forestali, dalla Regione Lazio, dalla Regione Sicilia e dal Comune di Roma, l’evento sarà inaugurato alle ore 10 di domenica 23 marzo, alla presenza di un parterre d’eccezione. “Tema portante di Expocook 2025 sarà la sovranità alimentare – sottolinea Fabio Sciortino – ovvero il diritto dei popoli a determinare la propria alimentazione e agricoltura ponendo al centro del sistema le persone che producono, distribuiscono e consumano il cibo e non gli interessi dei mercati transnazionali, nell’anno in cui si attende il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Unesco. Alla Fiera di Roma potremo contare su oltre 250 aziende espositrici per ben 25mila metri quadrati di area espositiva coperta suddivisa in 2 padiglioni e 12 settori tematici". Expocook 2025 si terrà in concomitanza con l’anno del Giubileo, confermandosi ancora una volta il punto di riferimento nazionale e internazionale per la ristorazione di qualità e animando gli spazi della Fiera di Roma con un ricco calendario di appuntamenti tra masterclass, cooking show, seminari e convegni dedicati a Latte Art, Cake Design, Pizza, Gelato, Oli, Birre artigianali, Vino, Spirits e Mixology, ma anche momenti di confronto per gli addetti ai lavori e talk dedicati a un pubblico di appassionati. Nella 'gourmet arena' del padiglione 5 la presenza di giovani chef emergenti e di rinomate stelle Michelin darà vita a un vero e proprio spettacolo dedicato al mondo della cucina, con i cooking show di chef del calibro di Mauro Uliassi (ristorante Uliassi, Senigallia, 3 stelle Michelin) ed Ernesto Iaccarino (ristorante Don Alfonso, Sant’Agata dei due Golfi, 1 stella Michelin e 1 stella verde), che saranno anche protagonisti di un piccolo talk show con la nota giornalista Eleonora Cozzella de 'Il Gusto'. E ancora: Giuseppe Di Iorio (ristorante Aroma, Roma, 1 stella Michelin), Andrea Pasqualucci (ristorante Moma, Roma, 1 stella Michelin), Pierluigi Gallo (ristorante Achilli al Parlamento, Roma, 1 stella Michelin), Marcello Romano e Martina Emili (Hotel Hassler, Roma), Alfonso Crisci (ristorante Oltremare, Maiori), Stefano Marzetti (ristorante Mirabelle, Roma), Giuseppe Gaglione (Le Méridien Visconti, Roma), Matteo Faenza (Mogano, Formello) e Fabio Dodero (Metis, Roma). Da non perdere le esibizioni dei Blind Brothers (Anthony Andaloro, Vincenzo Pappalardo ed Ezio Mondello) e di Floriano Pellegrino (Bros) presentato da Unilever, nonché l’intervento dei pastry chef Nicola e Mario Fiasconaro. La kermesse riunirà le principali associazioni di categoria come Fic (Federazione Italiana Cuochi), Euro-Toques Italia, Disciples d’Auguste Escoffier, Aibes (Associazione Barman Italiani), Amira (Associazione Maitre Italiani Ristoranti Alberghi), Federazione Italiana Pizzaioli e Aic (Associazione Italiana Celiachia) del Lazio e della Sicilia. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Marzo 2025