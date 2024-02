Food, al via l’anno della finlandese Saimaa ‘Regione europea della gastronomia’

(Adnkronos) – Al via l'anno che incorona la finlandese Saimaa 'Regione europea della gastronomia', con il passaggio del testimone dall'Hauts-de-France, che ha detenuto il titolo nel 2023. Un titolo attribuito a rotazione, a diversi territori europei, dall'Igcat (Istituto internazionale di gastronomia, cultura, arti e turismo) per accrescere la consapevolezza della ricchezza e unicità della cultura gastronomica, stimolando creatività e innovazione, ma anche benessere e sostenibilità delle comunità locali. A dare il via ai festeggiamenti di questo vero e proprio 'Giubileo gastronomico' è il weekend del 2-4 febbraio, con l'opening ufficiale nella città di Lappeenranta, nella Carelia, con una full immersion sensoriale tra eventi ed esperienze culinarie e culturali. "Il 'Saimaa Food and Culture Jubilee' prende il via con un ampio ventaglio di eventi a Lappeenranta. Accanto agli ospiti internazionali, spero che tutti noi potremo scoprire il ricco e interessante programma di eventi e seminari, a partire dal tour storico attraverso il cibo locale. Combinare l'enogastronomia con un evento o un'esperienza porta valore aggiunto sia al visitatore sia alla destinazione e, soprattutto, al business nell'area", ha dichiarato Mirka Rahman, direttore Tourism, Marketing and Customer Services per la città di Lappeenranta. Sari Kaasinen, direttore del progetto 'Saimaa Regione europea della gastronomia, ha affermato: "E' fantastico lanciare questa celebrazione di tutti i sensi nella regione di Saimaa, con il 'Giubileo del turismo gastronomico' e con l'anno del 'Sogno della cultura' a Lappeenranta. Invitiamo tutti a raggiungerci per sperimentare e gustare i nostri sapori". Così, la cultura gastronomica di Saimaa entra a pieno titolo nella scena internazionale: una grande opportunità per la macro-regione della Finlandia che ruota intorno all'omonimo lago, per mostrare le proprie eccellenze a turisti stranieri ma anche agli abitanti locali. Sempre qui si terranno anche gli incontri annuali del network che fa capo all'Igcat, con ospiti da tutto il mondo. Un calendario ricco di eventi (consultabile sul sito www.tastesaimaa.fi), e poi pop up restaurant, mercati tipici, competizioni culinarie, escursioni a tema, attendono i visitatori tutto l'anno, in un binomio vincente fra cibo e cultura. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Febbraio 2024