Fonti palestinesi: “Hamas accetta nuova proposta cessate fuoco a Gaza”

(Adnkronos) –
Hamas ha accettato una nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza, stando a una fonte del gruppo palestinese. "Hamas ha consegnato la sua risposta ai mediatori, confermando che Hamas e le fazioni hanno accettato la nuova proposta di cessate il fuoco senza chiedere alcuna modifica", ha riferito la fonte all'Afp, chiedendo l'anonimato.  In precedenza, un funzionario palestinese aveva dichiarato che i mediatori avevano proposto una tregua iniziale di 60 giorni e la liberazione degli ostaggi in due fasi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2025

