Fondi viabilità: l’assemblea dei sindaci dell’Area Interna del Gargano

Si è svolta a Palazzo Dogana, convocata dal Presidente della Provincia, Nicola Gatta, l’Assemblea dei Sindaci dell’Area Interna del Gargano, per individuare gli interventi prioritari sulla rete viaria. Infatti, ammonta a €. 4.076.100,00 per le aree interne del Gargano, per il periodo 2021-2026, l’importo erogato a seguito del Decreto Ministeriale che ha operato il riparto della somma di 300 milioni di euro che saranno complessivamente investiti nel prossimo quinquennio con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle strade delle “Aree Interne” italiane.Sono intervenuti oltre al Presidente Nicola Gatta; il Sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo; la Vice Sindaco di Carpino, Caterina Foresta; il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo; il Sindaco di Ischitella, Carlo Guerra e il Sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino.Nel suo intervento il Presidente Gatta ha commentato che si tratta di un fondo a valere sul Piano Complementare al PNRR affidato alle Province, che ne sono i soggetti attuatori e che il finanziamento deve essere utilizzato per migliorare l’accessibilità delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico rispetto alle condizioni “trasportistiche” e che si tratta di implementare l’accessibilità e la sicurezza delle strade anche per i fenomeni di dissesto idrogeologico che rappresentano una autentica emergenza.Il Presidente Gatta ha sottolineato, altresì, la necessità di un allargamento del perimetro dell’Area Interna del Gargano, con l’individuazione di altri Comuni, che hanno le caratteristiche richieste dalla Strategia Nazionale Aree Interne.Dopo ampio e articolato dibattito i Sindaci hanno indicato, tra le priorità, diverse strade che ricadono all’interno dei propri territori e hanno demandato ai tecnici della Provincia l’individuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza viaria con la relativa quantificazione della spesa.

Condividi sui Social!