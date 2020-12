Fondi Sviluppo al Mezzogiorno: il doppio scippo di governo e regioni

Con la sua esperienza ultratrentennale in politica l’ex ‘enfant prodige’ della politica pugliese e nazionale non ci ha messo poi molto a far di conto, a proposito di fondi persi a beneficio della puglia. E così il co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia Raffaele Fitto, alla fine s’è deciso a presentare un’interrogazione al commissario UE, Ferreira, per fare chiarezza. Ma entriamo subito nell’argomento. “La dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 è stata di 68.810 milioni di euro come si evince dal Rapporto del Nucleo di verifica e valutazione degli investimenti pubblici. L’art. 29 del Disegno di Legge di Bilancio per il 2021 prevede lo stanziamento del FSC per il periodo 2021-2027 di cinquanta milioni di euro, una ventina (diciotto per la precisione) in meno rispetto al precedente periodo di programmazione. “Il Governo e le Regioni per utilizzare i fondi europei e far fronte alla emergenza Covid, ad aprile scorso –continua Fitto – hanno stipulato accordi che prevedevano, tra l’altro, l’impegno del Governo a stanziare risorse aggiuntive nel FSC 2021-2027 per compensare appunto l’utilizzo delle risorse europee. Per fare un esempio concreto, per la sola Regione Puglia il Governo si era impegnato a stanziare 501 milioni di euro aggiuntivi del FSC per recuperare il taglio alle risorse europee come si evince dall’accordo sottoscritto e dalla nota trasmessa al CIPE ed allo stesso modo fu fatto con le altre Regioni”. Ed ora cominciano i dolori. In sede di Legge di Bilancio, però, il Governo ha tradito gli impegni non soltanto non dando maggiori risorse, ma addirittura tagliando di 18 miliardi la dotazione FSC 2021-2027 rispetto al periodo 2014-2020. Quello che si sta consumando in questi giorni è, sempre secondo l’ex presidente della Regione Puglia, <<…un doppio scippo ai danni di un Mezzogiorno al quale sono stati chiesti sacrifici in nome di un interesse nazionale, ma poi non solo non vengono restituite quelle risorse, ma addirittura vengono ridotte rispetto alla precedente programmazione>>. Peraltro il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) è per l’80% destinato appunto al Sud. Eppure solo otto mesi fa, ad aprile 2020, si erano capiti i rischi e lanciato l’allarme –continua Fitto – perché appariva chiaro fin da allora che le promesse fatte non sarebbero state mantenute. “Ma come spesso accade fummo liquidati con sufficienza e tacciati di strumentalizzare questioni serie!”

“Ad aprile, infatti, durante la prima ondata Covid, il ministro Giuseppe Provenzano annunciò la sottoscrizione di Accordi con le Regioni per poter utilizzare le risorse comunitarie del Fondo di Sviluppo e Coesione per l’emergenza nazionale Covid, con la promessa di restituirle con la nuova programmazione FSC. Un grande bluff! “Ecco perché il SUD con questa legge di Bilancio e con questo Governo è scippato due volte, proprio mentre in Parlamento sono tutti impegnati nella discussione sul ‘Recovery Fund’ sul quale non c’è ancora alcuna certezza sulla quantità delle risorse da assegnare al Mezzogiorno d’Italia. Per questo l’on. Raffaele Fitto ha presentato, in qualità di co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia, un’interrogazione al commissario alle Politiche di Coesione Ferreira, per fare chiarezza soprattutto sul criterio di addizionalità che dovrebbe caratterizzare le risorse nazionali, rispetto a quelle europee nella nuova programmazione. Ed urge risposta chiara ed esauriente.

Francesco De Martino

