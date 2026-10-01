Fondazione San Pio avvia la procedura di licenziamento di 38 lavoratori

Sacristi, addetti all’accoglienza e al servizio d’ordine sono le figure coinvolte nella vertenza che si apre alla Fondazione “San Pio da Pietrelcina”, dove 38 dipendenti rischiano ora il posto di lavoro. La Fondazione ha infatti avviato una procedura di licenziamento collettivo che ha colto di sorpresa Filcams e Fisascat Cisl di Foggia, subito intervenute chiedendo un confronto immediato per verificare le motivazioni indicate dall’ente e valutare ogni possibile sviluppo della vicenda. I sindacati si riservano inoltre di mettere in campo tutte le iniziative politico-sindacali e le forme di mobilitazione ritenute necessarie per difendere l’occupazione.

“Esprimiamo la più ferma e totale contrarietà all’apertura della procedura di licenziamento collettivo dalla Fondazione “San Pio da Pietrelcina” di San Giovanni Rotondo”, affermano i segretari generali Pierluigi Di Stasio (Filcams) e Antonio Farino (Fisascat). “La procedura, formalizzata il 24 settembre 2026 a tarda sera – spiegano – circa coinvolge 38 dipendenti su 89 totali della forza lavoro impiegata nei servizi chiave legati alla vita del Santuario. La Fondazione motiva questa drastica decisione adducendo l’impatto economico che deriva dall’aumento dei costi del personale da sostenere per il rinnovo del CCNL Sacristi 2026-2029, unito a una presunta contrazione dei flussi di pellegrini”.

Come rappresentanti dei lavoratori, Di Stasio e Farino respingono “con forza l’impostazione aziendale: non è accettabile che il peso e la riduzione delle donazioni vengano scaricati interamente e brutalmente sulle spalle di alcuni lavoratori e delle loro famiglie, mettendo a repentaglio 38 posti di lavoro in un territorio già fortemente provato da difficoltà socio-economiche e da numerose vertenzialità sul territorio. Parliamo di personale che quotidianamente, con dedizione e professionalità, garantisce l’accoglienza dei pellegrini e la custodia dei luoghi sacri legati a San Pio. Prevedere il loro licenziamento di massa e la contestuale esternalizzazione di servizi così delicati a soggetti terzi per abbassare i costi scaricando su lavoratori già colpiti nei redditi dall’aumento dei prezzi dei beni primari, rappresenta un arretramento sociale inaccettabile”.

Le organizzazioni sindacali si sono mobilitate fin da subito chiedendo l’immediato ritiro della procedura di licenziamento collettivo da parte della Fondazione. Inoltre l’urgente apertura di un tavolo di confronto serio e trasparente, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali – Regione Puglia, ITL e ARPAL – per esplorare soluzioni alternative che salvaguardino rigorosamente i livelli occupazionali e la dignità di ogni singolo dipendente. “Chiediamo un’assunzione di responsabilità da parte dell’Ente Fondatore affinché vengano reperite le risorse necessarie per tutelare la missione sociale e religiosa della Fondazione, senza compiere tagli sulla pelle dei lavoratori. Noi non staremo a guardare: metteranno in campo tutte le iniziative sindacali e legali necessarie per contrastare questo piano di esuberi e difendere il lavoro a San Giovanni Rotondo”.



Pubblicato il 1 Ottobre 2026