Fondazione Omri promuove seminario su cerimoniale Comuni l’8 maggio a Bologna

(Adnkronos) – La Fondazione Insigniti Omri individua nella corretta gestione del cerimoniale lo strumento per esprimere l’immagine, l’identità e l’autorevolezza di un ente. Ha inizio da Bologna, nella mattinata di giovedì 8 maggio, la prima tappa del percorso di verifica e approfondimento della materia protocollare promosso dalla Fondazione Insigniti Omri. Il seminario “Il Cerimoniale. Norme, comportamenti e strategie nelle relazioni istituzionali dei Comuni” è stato organizzato insieme con il prefetto di Bologna Enrico Ricci e l’Anci Emilia-Romagna, presieduta dal sindaco di Imola Marco Panieri. L’iniziativa rappresenta una preziosa occasione di confronto e aggiornamento per sindaci, dirigenti e funzionari degli enti locali impegnati nella gestione delle relazioni esterne e istituzionali. Saranno trattati aspetti teorici e pratici di grande attualità, dalla figura del sindaco nell’architettura cerimoniale nazionale all’uso corretto dei simboli (fasce, bandiere, gonfaloni,) dalla corrispondenza istituzionale al piazzamento nelle pubbliche cerimonie. Il seminario s’innesta dell’attività di formazione gestita dalla Fondazione Omri attraverso i propri iscritti specialisti, fra i massimi esperti della materia protocollare per bagaglio professionale e responsabilità rivestite. Il cerimoniale non è la meccanica applicazione di regole teoriche, ma una pratica viva e in continua evoluzione che riflette le dinamiche delle sensibilità sociali e istituzionali. In tale prospettiva, i corsi di cerimoniale rivolti agli enti locali, che spesso non possiedono strutture espressamente dedicate, costituiscono un valido supporto per utilizzare al meglio strumenti e risorse. Ad aprire i lavori, moderati e conclusi dal presidente della Fondazione Insigniti Omri Francesco Tagliente, saranno il prefetto di Bologna Enrico Ricci e il presidente di Anci Emilia-Romagna Marco Panieri. Sono previsti gli interventi di Enrico Passaro, già responsabile del Cerimoniale di Stato e membro del Comitato consultivo della Fondazione Insigniti Omri per il Cerimoniale Istituzionale; Domenico Cerbone, Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e consigliere di Indirizzo della Fondazione Omri; Michele D’Andrea, già addetto al Cerimoniale della Presidenza della Repubblica e presidente del Comitato consultivo della Fondazione Omri per le questioni onorifiche e araldiche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Maggio 2025