Fondazione Monti Uniti e carcere, un’alleanza che guarda al reinserimento

La donazione di nove climatizzatori destinati alle salette della socialità è diventata l’occasione per ribadire un percorso di collaborazione che, negli anni, ha consolidato il rapporto tra la Fondazione dei Monti Uniti e la Casa circondariale di Foggia. Un legame che punta a migliorare concretamente le condizioni di vita all’interno dell’istituto, ma anche a rafforzare il dialogo tra il carcere e la società civile, nella convinzione condivisa che il reinserimento passi anche attraverso la qualità delle relazioni. Con questo spirito, nella mattinata del 30 luglio, il presidente della Fondazione dei Monti Uniti, Filippo Santigliano, ha visitato la struttura penitenziaria incontrando il direttore Michele De Nichilo, il comandante della Polizia penitenziaria Claudio Ronci, la responsabile dell’Area trattamentale Paola Errico, la volontaria ex articolo 78 dell’Ordinamento penitenziario Annalisa Graziano, insieme a una rappresentanza del personale civile e delle persone detenute. L’incontro è servito anche a fare il punto sull’intervento che ha consentito l’installazione di nove climatizzatori nelle salette dedicate alle attività ricreative e ai momenti di socialità. Durante la visita è stato proiettato un video, realizzato da Annalisa Graziano, che documenta la trasformazione di questi spazi, oggi più vivibili grazie a un intervento portato a termine in tempi rapidi attraverso la collaborazione tra Terzo settore e Amministrazione penitenziaria. “Non si tratta soltanto di un miglioramento delle condizioni di vita all’interno del carcere – ha osservato il direttore Michele De Nichilo – ma di un gesto che rafforza una collaborazione ormai consolidata e per noi fondamentale. Costruire un dialogo stabile con la società civile significa preparare con maggiore efficacia il ritorno delle persone detenute nella comunità. La Fondazione dei Monti Uniti è diventata un partner prezioso e siamo certi che questo percorso proseguirà anche in futuro”. Anche il comandante della Polizia Penitenziaria, Claudio Ronci, ha evidenziato il valore dell’iniziativa. “Ogni intervento che contribuisce a migliorare le condizioni di vita all’interno dell’istituto – ha sottolineato – rappresenta un sostegno importante al lavoro che quotidianamente il personale svolge, nonostante le difficoltà e le limitate risorse disponibili. Momenti come questo restituiscono un’immagine autentica del carcere, fatta non solo di criticità, ma anche di impegno, collaborazione e progettualità. Per questo desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Fondazione”. Per la responsabile dell’Area Trattamentale, Paola Errico, l’intervento ha prodotto ricadute immediate sia sul benessere delle persone detenute che sulla qualità del percorso trattamentale. “Un gesto apparentemente semplice – ha evidenziato – ha assunto un valore profondamente umano. Le salette della socialità sono oggi luoghi più accoglienti, dove le persone detenute possono trascorrere momenti di confronto, di relazione e di partecipazione alle attività dell’istituto in condizioni decisamente migliori. Tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro corale che ha coinvolto la Fondazione dei Monti Uniti, la Direzione dell’istituto, la Polizia Penitenziaria e l’Area Trattamentale. E, ancora, l’Area Contabile, con il capo area Giovanni Basanisi, l’ispettore Crescitelli, Annalisa Graziano – che ha favorito il dialogo tra le parti – e, naturalmente, le persone detenute impegnate nell’installazione dei climatizzatori. Ognuno ha offerto un contributo prezioso, permettendo di realizzare l’intervento con competenza, responsabilità e spirito di collaborazione”.

Nel suo intervento, il presidente Santigliano, ha ribadito la filosofia che ispira l’azione della Fondazione dei Monti Uniti. “Credo che le istituzioni debbano certamente far rispettare le regole – ha affermato – ma anche che la legalità non possa mai essere separata dall’umanità. Comprendere le persone, ascoltarle e cercare di migliorare concretamente le loro condizioni di vita significa contribuire a costruire una società migliore. Quando la volontaria Lisa Graziano ci ha rappresentato questa esigenza, come CdA abbiamo deciso immediatamente di intervenire, perché ci siamo resi conto che si trattava di una situazione di reale emergenza, anche dal punto di vista del benessere psicologico. Continueremo ad affiancare la Casa Circondariale e tutte le realtà del volontariato che operano al suo interno, convinti che ogni persona meriti rispetto e la possibilità di guardare con fiducia al proprio futuro”. A chiudere la visita è stato il ringraziamento delle persone detenute, che hanno consegnato al presidente della Fondazione una riproduzione in legno di un pianoforte, realizzata all’interno dell’istituto e accompagnata da una lettera. Un gesto simbolico che ha concluso una mattinata dedicata al dialogo e alla collaborazione, confermando la volontà di rafforzare un percorso comune tra il carcere e il territorio.



Pubblicato il 4 Agosto 2026