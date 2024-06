Fondazione Crt, Anna Maria Poggi nuovo presidente

(Adnkronos) – Anna Maria Poggi è il nuovo presidente della Fondazione Crt. A nominarla il consiglio di indirizzo che si è riunito oggi al termine del periodo di proroga di 15 giorni concesso dal Mef. Poggi sostituisce Fabrizio Palenzona che si era dimesso dalla presidenza della fondazione il 23 aprile scorso. Il consiglio di indirizzo, inizialmente composto da 22 consiglieri dopo le dimissioni di uno dei 5 consiglieri coinvolti nell’inchiesta aperta dalla procura di Torino, è sceso a 21 membri. A quanto si apprende anche gli altri quattro consiglieri, coinvolti nella medesima inchiesta, non avrebbero votato. La decisione di procedere all’elezione del presidente della Fondazione di Crt da parte del Consiglio di indirizzo senza chiedere un’ulteriore proroga dopo quella chiesta 15 giorni fa "non è stata fatta in contrapposizione con il Mef ma in un’ottica di collaborazione", le parole di Poggi che incontrando la stampa poco dopo la sua elezione ha precisato "noi per primi vogliamo dare segnali inequivocabili che siamo una fondazione che vuole uscire dalla situazione di guado oggettivo in cui si trova, siano disposti a garantire massima collaborazione con ispettori, Mef e se lo ritiene anche con la procura perché vogliamo rappresentare che questa e’ una fondazione sana che ha intenzione di operare". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Giugno 2024