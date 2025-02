‘FolleMente’ di Paolo Genovese conquista il box office

(Adnkronos) –

'FolleMente' conquista il botteghino italiano. Al debutto in sala, al netto delle anteprime, nel weekend 20-23 febbraio, il nuovo film di Paolo Genovese conquista per distacco la vetta della classifica Cinetel degli incassi: 3.958.917 euro, una media/schermo di 6.576 euro, per un totale di 4.074.619 euro – e un prospetto di oltre 10 milioni. L’exploit corrobora un fine settimana da 8.323.907 euro che segna +21,9% rispetto all’analogo del 2024 e +43% rispetto al precedente fine settimana. Scende in seconda posizione 'Captain America: Brave New World', con 1.287.061 euro per complessivi 4.789.619 euro, a completare il podio è un’altra new entry, 'Paddington in Perù', con 987.975 euro e una media/schermo di 2.325 euro. Sul versante Oscar, bene al quarto posto 'The Brutalist', che arriva a 1.626.146 euro; bell’esordio per 'Il seme del fico sacro' che batte bandiera tedesca agli Academy Awards del film internazionale e da noi parte con 147.284 euro in sesta posizione; ottavo 'A Complete Unknown', con 3.879.817 euro; fanalino di coda della Top10, il brasiliano 'Io sono ancora qui' con un totale di 1.048.306 euro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Febbraio 2025