Folle notte a Napoli: 8 stranieri feriti tra risse, spari e coltellate

(Adnkronos) – Risse, spari e coltellate tra cittadini stranieri nella folle notte di Napoli: quattro interventi dei carabinieri, 8 feriti in varie zone della città. È il bilancio della notte appena trascorsa. Alle 2.20 i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrini per alcune persone ferite. Alcuni giovani di origini straniere si sarebbero scontrati in una rissa in piazza Cavour. Sì tratta di 5 persone, tra i 16 e i 20 anni. I feriti non sono in pericolo di vita e sono in attesa di referto. Alle 3.50, i Carabinieri del nucleo radiomobile – allertati dal 112 – sono intervenuti a piazza Garibaldi per una persona ferita. Poco prima un 18enne originario del Marocco era stato ferito alle gambe da ignoti a coltellate e per cause ancora sconosciute. Personale del 118 ha trasferito la vittima sempre all’ospedale Pellegrini. Il 18enne è ancora ricoverato ma, al momento non è in pericolo di vita. Pochi minuti dopo, ancora i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Settembrini per un uomo di origini srilankesi, ferito con un colpo d’arma da fuoco. Si tratta di un 50enne, colpito di striscio alla testa da un proiettile durante una sparatoria. Anche in questo caso la dinamica è da chiarire. L’uomo, portato al pronto soccorso del Pellegrini, non è in pericolo di vita. Infine, alle 4.15, sempre i carabinieri dello stesso reparto e al medesimo ospedale, sono intervenuti per un 42enne originario dello Sri Lanka che era stato trasferito al pronto soccorso per ferite da arma da taglio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima mentre passeggiava a via San Liborio avrebbe subito un tentativo di rapina. Per la vittima, già dimessa con 10 giorni di prognosi, una ferita all'addome e al mignolo della mano sinistra. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati per ricostruire l'escalation di violenza avvenuta questa notte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Ottobre 2024