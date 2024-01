Foibe, attacco a troupe Rai che girava servizio su eccidi in Slovenia – Video

(Adnkronos) – Attacco ai mezzi della troupe Rai che nel pomeriggio del 16 gennaio era impegnata a realizzare in Slovenia un servizio sugli eccidi delle foibe. Parabrezza spaccato e fiancata distrutta da ignoti nei pressi di una caverna in cui l’inviato del Tg2 Andrea Romoli, accompagnato dagli speleologi Franc Maleckar e Maurizio Tavagnutti, stava realizzando delle riprese con la sua troupe. A rendere noto l’episodio, denunciato alle forze dell’ordine, il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. "Unirai condanna questi atti intimidatori e violenti che non fermeranno il lavoro dei giornalisti Rai per raccontare i crimini di ieri e di oggi", dice il sindacato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Gennaio 2024