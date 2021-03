Dieci motivi per non fuggire da Foggia, dieci motivi per provare a cambiarla. L’Università di Foggia si fa protagonista attiva di un necessario processo di ricostruzione che intende partire dal basso per parlare della città, con la città. L’iniziativa vede la collaborazione del Comune di Foggia e intende stimolare una narrazione diversa del contesto per provare a redigere un nuovo racconto, scritto a più mani, a partire da un decalogo di azioni concrete da intraprendere. Dal 10 marzo al 10 giugno 2021 sono in programma dieci talk che ruoteranno attorno ad altrettante parole chiave: Sport, Colori, Cultura, Gusto, Salute & Scienza, Infanzia, Legalità, Economia dell’ambiente, Economia Next Generation, Urbanistica. “Foggiamo”, non fuggiamo. Un imperativo ottimistico, da intendersi come “diamo nuova forma alla città” e che ha l’ambizione di capovolgere, una volta per tutte, il vecchio e abusato adagio “fuggi da Foggia”. È questo il leitmotiv dei dieci appuntamenti: dieci laboratori di idee e di propositi attraverso i quali l’Università di Foggia si pone l’obiettivo di innescare un processo di cambiamento, proficuo e duraturo che possa investire l’intero territorio. I talk saranno arricchiti dalla presenza di ospiti, esperti dei singoli settori e rappresentanti illustri del territorio che portano alto il nome della città nel resto del Paese. A dialogare con loro, docenti e rappresentanti dell’Unifg e giornalisti di Capitanata, attenti conoscitori della realtà locale. La prima parola-chiave declinata nel talk è ‘colori’. Il primo appuntamento è previsto il 10 marzo alle 16.30 in diretta sui canali social Unifg che ospiteranno un vivace dibattito introdotto dal Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone. Il web talk vedrà protagonisti il musicista Gegè Telesforo, il pianista Antonio Pompa Baldi, l’artista Felice Limosani, il giornalista del TG1, Giacinto Pinto e il direttore del Conservatorio U. Giordano di Foggia, Francesco Montaruli. L’incontro sarà moderato dalla docente Rossella Palmieri, delegata rettorale alla Comunicazione e ai Rapporti col territorio. I web talk vogliono essere un momento di rottura per riflettere e dialogare con il territorio, per raccoglierne le istanze e stilare una sorta di dieci comandamenti da cui ripartire. Saranno l’occasione per riuscire a mostrare tutto il potenziale di una città che ha bisogno, oggi più che mai, di credere in un nuovo corso e di nutrire idee e progetti da realizzare nei prossimi mesi, anche e soprattutto nell’ottica del piano nazionale di ripresa e resilienza.

