Foggia vs Cerignola, molto più di un derby di Capitanata

Da una parte il Foggia, quartultimo in classifica; dall’altra l’Audace Cerignola, ottava forza del campionato. Ma ridurre il confronto a un semplice derby della Capitanata sarebbe limitativo che si disputerà domani sera allo stadio “Pino Zaccheria” alle 20,30 tra Foggia e Audace Cerignola. Le due piazze, distanti poco meno di 40 chilometri, hanno condiviso negli ultimi anni il percorso in Serie C, con i rossoneri chiamati però a una stagione più complicata, culminata nel recente cambio di proprietà: manca solo il closing per archiviare definitivamente l’era Canonico. Il Foggia arriva dalla sconfitta di sabato scorso sul campo del Latina (per 2-0), formazione che ha nel frattempo vinto la gara d’andata della finale di Coppa Italia di Serie C. Il Cerignola, invece, ha pareggiato domenica al “Monterisi” contro il Monopoli, confermando il buon momento di forma. Il derby è molto sentito da entrambe le tifoserie, anche se ai sostenitori gialloblù è stata vietata la trasferta. Un punto accontenterebbe solo parzialmente le due squadre, considerando che febbraio proporrà un vero tour de force: sei partite in ventotto giorni. In casa Foggia, in settimana, ha suonato la carica uno dei due presidenti (l’altro è De Vitto), Gennaro Casillo, intervenendo anche sul mercato. Mister Barilari potrà contare sul nuovo innesto offensivo Christian Tommasini. I satanelli sono chiamati a ritrovare subito la retta via. Sul fronte opposto, il Cerignola di Vincenzo Maiuri ha chiuso in crescendo il girone d’andata, raccogliendo 8 punti nelle ultime cinque gare. Gli ofantini vantano inoltre il secondo miglior rendimento esterno del campionato e puntano a ridurre il distacco dal Monopoli, avanti di due lunghezze. A caricare l’ambiente gialloblù ci ha pensato l’attaccante Lorenzo Paolucci, rientrato a settembre dall’infortunio al crociato e ancora a secco di gol: Sarà una partita difficile, il Foggia vorrà riscattarsi davanti al proprio pubblico. Noi daremo tutto. Sono rimasto qui nonostante alcune richieste e spero di sbloccarmi come lo scorso anno. Sarà un mese decisivo, con gare ravvicinate, e capiremo di che pasta siamo fatti”. Il match sarà trasmesso gratuitamente su Antenna Sud – Gruppo Distante, consentendo anche ai tifosi cerignolani di seguirlo da casa. (Ph. Gianni Marino/Audace Cerignola & F. Antonellis/ Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 31 Gennaio 2026